Nieuwe ijssalon in hartje Wilp

Van de Vlag runde tot twee jaar geleden een Spar-supermarkt in Apeldoorn. Die heeft hij verkocht. ,,Ik heb daarna twee jaar vakantie gehad en heb nu veel zin om in Wilp aan de slag te gaan.'' Zijn broer, die de buurtsuper op de Worp runt, speelde een aantal jaar geleden met de gedachte een ijssalon in Wilp te beginnen, schetst Van de Vlag. Dat plan heeft de broer niet doorgezet.

Passie

Zelf heeft Van de Vlag een passie voor ijs en die gaat hij nu waarmaken op de hoek van de Rijksstraatweg en Dorpsstraat in Wilp. In dit pand zat tot mei vorig jaar de Outlet Engelse Kleding en daarvoor maatpakkenwinkel Solo Per Lui. Voordat de Hoenderloër het huurcontract sloot met de pandeigenaar (Nikkels Bouwbedrijf) had hij al een volledige inventaris van een ijssalon. Deze tikte hij destijds op de kop in Millingen aan de Rijn en heeft hij laten opknappen. De inventaris krijgt de komende periode een plek in Mario's IJssalon.