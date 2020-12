Nieuwe Jezus mét lippenstift vervangt gestolen babypop in kerststal Diepenveen: ‘Hartstikke blij mee’

videoEr ligt weer een nieuwe Jezus in de kerststal van Diepenveen. Afgelopen weekend werd de pop gestolen uit de kribbe. Wie Jezus gepakt heeft weet John van Berkum (72) nog steeds niet. Maar de bouwer van de stal had geluk. Nadat mensen op sociale media zagen dat Jezus was verdwenen, belden ze direct aan om poppen te brengen. ,,Ik heb er nu nog drie, maar ik kan ze overal ophalen.’’

Van Berkum is hartstikke blij dat er nu weer een kindeke Jezus in de kerststal ligt. De 72-jarige is enigszins verbaasd dat hij zo snel zoveel poppen kreeg aangeboden. ,,Gelijk spontaan hebben ze wat beschikbaar gesteld. Gisterenmorgen om 8 uur kwam al een vrouw bij mij aan de deur met twee poppen, en toen kon ik er eentje uitkiezen. Die ligt nu in de kribbe.’’

Overdag belden er ook nog mensen op. Hij kon direct langskomen om poppen uit te zoeken. ,,Ik heb er nu nog drie, maar ik kan ze overal ophalen. Ik heb de adressen bewaard. Maar ik neem aan dat zo’n kindje niet meer weggehaald wordt.’’

Geschminkte Jezus

Of de nieuwe Jezus anders is? ,,Hij is ouder van uitstraling. De vorige Jezus was echt een kale, blote baby, zoals een baby moet zijn. Die was niet geschminkt, en deze heeft lippenstift op. Dat geeft niet. Beter dit dan niets.’’

Volledig scherm John van Berkum legt de nieuwe Jezus even goed. © FOTO HISSINK

De baby-Jezus werd in de nacht van eerste op tweede kerstdag gestolen uit de kribbe van de kerststal aan de rand van Diepenveen. ,,'s Morgens kwam ik hier om de schaapjes te voeren en toen was hij weg. Ik dacht: wat is dit nou? Twee jaar geleden is het ook al gebeurd. Toen hebben ze Maria meegenomen. Daar heb ik ook nooit wat van teruggezien’’, aldus Van Berkum.

‘Helemaal geweldig’

Al een jaar of vijf bouwt hij de kerststal op samen met zijn buurman Hans Nieuwenhuis. Deze aspergeboer stelt ook zijn land beschikbaar. ,,De buurt vindt het helemaal geweldig. Elk jaar vragen ze weer: zet je de stal er nog neer?’’

Wat er precies gebeurd is, en wie ‘in godsnaam die baby meeneemt’, weet John van Berkum niet. Normaal heeft hij wel een camera op de kerststal staan. Dat ging die bewuste nacht fout. ,,Net die nacht heeft mijn kleinzoon de stekker uit het stopcontact getrokken. Dus er zijn geen beelden opgenomen.’’

Volledig scherm Zo ziet de nieuwe Jezus eruit. © FOTO HISSINK

Minischaapjes

Nu staat de kerststal er weer bij alsof er niets gebeurd is. De veertien minischaapjes waar Van Berkum erg trots op is lopen vrolijk rond. Voorgaande jaren liep daar de Deventer schaapskudde. Die konden dit jaar niet, omdat ze ergens anders staan. ,,Deze vreten veel meer, zijn veel sneller en ze moeten steeds verzet worden. Dat is lastiger.’’

Ook aan Jozef en Maria lijkt weinig veranderd en de lichtjes van kerstbomen branden gewoon op deze frisse ochtend. Ze dragen een mondkapje. Een leuke kwinkslag, vindt Van Berkum. ,,De baby is onder de 13 jaar, dus die hoeft geen mondkapje op.’’

Volgend jaar weer

Als mensen de kerststal aan de Oranjelaan nog willen bewonderen, moeten ze snel zijn. ,,Vanmiddag gaan de schaapjes weg. Morgen of uiterlijk donderdag gaan we de kerststal afbreken. Voor Nieuwjaar willen we dat hij er niet meer staat.’’ Ondanks de gestolen Jezus is Van Berkum van plan om de stal volgend jaar gewoon weer op te bouwen.

Volledig scherm John van Berkum bij zijn kerststal in Diepenveen. © FOTO HISSINK