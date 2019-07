Nieuwe locatie Deventer Stadsfestival is voor iedereen ‘even wennen’

Te weinig kandidaten voor skaeve huse in Deventer

7:41 Deventer ziet niet alleen om financiële reden af van de komst van een handvol skaeve huses, in de volksmond asowoningen genoemd. Volgens wethouder Carlo Verhaar (GroenLinks) komen er in en rond Deventer nauwelijks nog bewoners in aanmerking voor bewoning en is er geen inhoudelijke noodzaak meer om de huizen te plaatsen.