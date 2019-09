Nieuwe middelbare school hoopt in kerstvakantie te verhuizen naar de Heilig Hartkerk

Nu de gemeente Deventer een omgevingsvergunning heeft afgegeven kan de nieuwe middelbare school Svpo Deventer voorzichtig uitkijken naar het definitieve onderkomen in de rooms-katholieke Heilig Hartkerk aan de Zwolseweg. Svpo-bestuurder Misha van Denderen hoopt in de kerstvakantie te kunnen verhuizen, maar geeft ook aan dat de ‘waslijst aan voorwaarden de verbouwing vertraagt'.

Een van de voorwaarden is bijvoorbeeld dat een onafhankelijk ecoloog een vleermuizenonderzoek moet doen. Zijn er geen vleermuizen, dan kan de verbouwing beginnen, zijn ze er wel dan moeten mogelijk nog aanvullende maatregelen worden getroffen. Ook hebben bestuur en gemeente afgesproken dat bij aanvang van de verbouwing de gemeente op de hoogte wordt gesteld van de werkzaamheden. ,,Gelukkig hebben we een alternatief pand in de tussentijd", verwijst Van Denderen naar het voormalige Carinovapand aan de Zwolseweg. Hier zijn eind augustus de eerste vijf klassen van Svpo Deventer begonnen.



Moeizame start

Van Denderen, die de eerste School voor persoonlijk onderwijs in het Zeeuwse Kapelle opende en waarvan inmiddels acht vestigingen verspreid over heel Nederland zijn, kijkt met gemengde gevoelens terug op de moeizame start in Deventer. De ontvangst door ouders en docenten noemt hij ‘heel positief’. ,,We bieden hen een alternatief met een ander soort schoolconcept dan er in Deventer al was. Anderzijds heeft het allemaal wel erg veel voeten in de aarde gehad.”

Een van de zaken die Van Denderen als lastig omschrijft is het proces rond de huisvesting. ,,En zeker de vergunning voor verbouwing.” Struikelpunt in Deventer is volgens de onderwijsbestuurder de verordening waarin staat dat als een gebouw een gemeentelijk monument is, álles aan het pand monumentaal is. ,,Zelfs de asbest vloerbedekking om maar een extreem voorbeeld te noemen. Vervolgens is het aan de welstand om te bepalen wat wel en niet mag. Dat maakt verbouwen tot een onzeker proces.”