Nieuwe middelbare school ‘Sander Hegius’ in Deventer start niet in Heilige Hartkerk

Stemmen Lettele niet herteld: ‘slecht voor vertrouwen van mensen die mij kozen’

14:11 De mogelijke verwisseling met voorkeursstemmen voor het CDA in Lettele wordt geen onderdeel van de hertelling die de Tweede Kamer volgende week gaat doen. Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik was volgens de Kiesraad te laat met haar constatering dat haar stemmen op het stembureau in Kulturhus De Spil wellicht onterecht naar een Limburgse collega zijn gegaan. ,,Dat is wel slecht voor het vertrouwen in de politiek van burgers die op mij hebben gestemd.‘’