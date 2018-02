Nieuwe middelbare school wil andere plek dan Borgele

De nieuwe middelbare school die Deventer per augustus volgend jaar rijker is, is het oneens met de locatie op Borgele die de gemeente Deventer aanbiedt. Wat betreft de gemeente kan de school terecht in een gebouw aan de Wittenstein. Dat komt binnen anderhalf jaar vrij. Bestuurder Misha van Denderen van de Stichting tot Persoonlijk Onderwijs (SvPO) stelt echter dat het gebouw te 'klein' is. Hij verwacht in Deventer vrij snel en mogelijk zelfs meteen met meer scholieren te beginnen dan waar de gemeente van uitgaat. Van Denderen noemt beginaantallen van tachtig à honderd scholieren. ,,Het is ook niet wenselijk om na een jaar al naar een andere locatie te moeten of met noodlokalen te moeten werken.''

De gemeente bestrijdt dat er onvoldoende ruimte zou zijn. ,,De locatie voldoet aan de normen'', aldus woordvoerder Maarten-Jan Stuurman.

Van Denderen laat nog in het midden of de school de locatie definitief afwijst. ,,Strikt formeel kunnen we de gemeente dwingen tot nieuwbouw die voldoet. Zo willen we het niet spelen, we kunnen er normaal uitkomen. Eventueel kunnen we er via onze stichting zelf geld in steken.''

Hegius

De school ziet zelf het vroegere Hegius aan de Nieuwe Markt in de binnenstad als ideale locatie, maar dat is voor de gemeente geen optie. De gemeente heeft het pand in verkoop.

Stuurman bestrijdt dat de school de gemeente tot nieuwbouw kan dwingen. Een gemeente moet 'adequate huisvesting' voor middelbaar onderwijs aanbieden, haalt Stuurman de regels aan en dat hoeft geen nieuwbouw te zijn. ,,Dit is adequaat, het is een prima startlocatie. Nieuwbouw is ook niet aan de orde. Wij kijken eerst naar leegstaande scholen. We verwachten dat in de toekomst door dalende leerlingenaantallen nog wel meer schoolruimte vrijkomt.''