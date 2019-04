Nieuwe muurschildering geeft Deventer kleur (en er volgen er meer)

Kans op verhuizing Deventer Speelgoed­mu­se­um naar oude biblio­theek verkeken

6:00 Mocht de gemeenteraad later dit voorjaar akkoord gaan met de sluiting van het huidige onderkomen, dan is het echt einde verhaal voor het Speelgoedmuseum. De verhuizing naar de oude bibliotheek aan Brink 69/70 is daarmee namelijk ook van de baan, zegt directeur Garrelt Verhoeven van museumorganisatie Deventer Verhaal.