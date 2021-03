Nieuwe muziekwinkel in Deventer: een snoepwinkel voor beginnende en professionele muzikanten

Video Muzikant Mark Gilligan uit Deventer een jaar na de stamcelthe­ra­pie in Moskou: ‘Ik heb mijn leven terug’

24 maart ,,Ik heb mijn leven terug!’’, zegt Mark Gilligan (55) uit Deventer. Met een brede glimlach en een schittering in zijn ogen vertelt hij hoe dankbaar hij is. Precies een jaar geleden heeft hij in Moskou stamceltherapie ondergaan om de progressieve ziekte MS een halt toe te roepen. Dat is niet zonder slag of stoot gegaan: de verzekering vergoedt die behandeling niet, Gilligan heeft zelf de benodigde 75.000 euro bij elkaar geharkt.