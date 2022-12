Nieuwe nachttrein tussen Brussel, Amsterdam en Berlijn maakt tussenstop in Deventer

Een nieuwe nachttrein gaat vanaf mei volgend jaar rijden tussen Brussel, Amsterdam en Berlijn. Wie vanuit het oosten mee wil, kan opstappen in Deventer. Vanaf 2024 is het de bedoeling dat de treindienst wordt uitgebreid naar Dresden en Praag als duurzaam en comfortabel alternatief voor het vliegtuig.

De nachttrein moet met tien rijtuigen drie keer per week gaan rijden, met tussenstops in onder meer Hannover, Deventer, Amersfoort, Den Haag, Rotterdam en Antwerpen. In Deventer kunnen reizigers tegen middernacht opstappen. De trein vertrekt daar om 23.49 uur, maakt vervolgens nog twee tussenstops in Duitsland en komt uiteindelijk om 6.48 uur aan in Berlijn.

Vanaf 2024 zouden (als het mogelijk is) dagelijkse ritten uitgevoerd gaan worden. Vanaf begin dat jaar is het ook de bedoeling dat de treindienst wordt uitgebreid naar Dresden en Praag. ,,Ieder jaar komt er een treinverbinding bij. Steeds meer mensen zullen het vliegtuig, de auto of de bus laten staan en slapend naar nieuwe plekken gebracht worden’’, aldus de in 2021 opgerichte treinmaatschappij European Sleeper.

De reguliere trein tussen Amsterdam en Berlijn is al jaren onderwerp van discussie vanwege het grote aantal stops, zowel in Nederland als in Duitsland. Doordat de trein onderweg zoveel stations aandoet, duurt de reis onnodig lang en nemen mensen liever het vliegtuig, zeggen criticasters. Overheden van beide landen proberen de reistijd te verkorten door haltes te schrappen, maar stuiten al jaren op onoverkomelijke bezwaren van gemeenten die graag hun stop willen behouden.

Uitgebreider netwerk

European Sleeper is een fusie tussen het Belgische Moonlight Express en de Nederlandse start-up European Sleeper. Deze twee spoorwegmaatschappijen, speciaal voor nachttreinen, hebben medio 2022 besloten om één nachttreinspecialist te ontwikkelen.

De verbinding tussen Berlijn, Amsterdam en Brussel is volgens de ondernemers een belangrijke stap naar een uitgebreider netwerk van nachttreinen vanuit Nederland en België. Eerder gaf European Sleeper aan samen met reisorganisatie Sunweb vol in te zetten op nachttreinen naar populaire wintersport- en zonbestemmingen. Opvallend genoeg maakte reisorganisatie Sunweb vorige maand bekend deze winter toch niet met eigen treinen naar wintersportbestemmingen te rijden. Volgens het bedrijf lukte het niet om qua prijs te concurreren met auto en vliegtuig.

Comfortabel en duurzaam

Toch is er volgens European Sleeper breed draagvlak voor de nachttrein als comfortabel, duurzaam en efficiënt alternatief voor het vliegtuig. European Sleeper stelt wel dat de beschikbaarheid van slaaprijtuigen een uitdaging vormt. Nu worden slaaprijtuigen nog ingehuurd, maar European Sleeper wil op korte termijn investeren in eigen rijtuigen.

Fietsen en huisdieren mogen mee in de trein. Voor mensen in een rolstoel kan European Sleeper ‘helaas geen faciliteiten bieden’. De eerste rit van de nachttrein van aanbieder European Sleeper staat gepland voor donderdag 25 mei en vertrekt vanuit Berlijn, via Amsterdam naar Brussel. De ticketverkoop (vanaf 49 euro voor een zitplaats en 79 euro voor een couchette) start in februari.

Meer nachttreinen

Verschillende organisaties rijden al met nachttreinen naar bestemmingen in Europa. Reisorganisatie TUI rijdt naar bestemmingen als Praag, Wenen, Venetië, Innsbruck, Verona en Milaan. En de NS kwam vorig jaar ook al met een nieuwe nachttrein. Die rijdt dagelijks van Amsterdam, via Utrecht en Arnhem naar München, Innsbruck en Wenen.

