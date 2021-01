Nieuwe onderneming Gewoon Griet brengt Afrika naar Deventer winkelstraat

Gewoon Griet een verhaal voor thuis, is de naam van de winkel die eind maart (als de coronaregels het toestaan) geopend wordt in de Engestraat in Deventer. Het grote winkelpand gaat ruimte bieden aan verkoop van kleding, tassen, sieraden en andere voorwerpen van over de hele wereld. Ook is er een lunchcafé en is het de bedoeling dat de vrouwen van de stichtingen waarmee ze samenwerkt de ruimte krijgen om hun verhaal te vertellen.