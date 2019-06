Nieuwe parkeerplaats Melksterweide in Deventer elke zaterdag tjokvol

Mar­ke-leerlingen leven zich uit op muren van Deventer

22 juni De schouwburg hangt vol streetart. Gemaakt door VMBO’ers van De Marke, die hun kunstwerken geprojecteerd hebben op bestaande muren in de stad. Egbert Scheffer, kunstenaar en verantwoordelijk voor de nieuwste streetartmuren in Deventer, neemt op verzoek van de Stentor een kijkje. ,,Ik ben verbaasd over de kwaliteit", zegt hij opgetogen. Om gelijk spijkers met koppen te slaan. ,,We moeten met de volgende klas de stad in", zegt hij tegen de docenten.