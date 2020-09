Nieuwe pleinbeheerders Beestenmarkt Deventer praten met overlastgevers: ‘Je mond is je beste wapen’

Mysterie rond standbeeld in Diepenveen: poging tot diefstal of vandalisme?

17:30 Voor het Kulturhus aan de Dorpsstraat in Diepenveen staat een lege sokkel. Maar wat is er gebeurd met het bronzen standbeeld dat er normaliter bovenop staat? Martin Goedejohan, gastheer van het Hof van Salland, weet het niet. ,,Er lag geen briefje bij.” Het mysterie roept vragen op. Want van wie is dat beeld eigenlijk?