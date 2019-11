Nieuwe plek voor carbidschieten splijt Epse

Aan de Oude Larenseweg, waar het knallen met melkbussen en explosieven de laatste dertien jaar werd gehouden, zijn de meningen over het ‘vertrek’ van het evenement verdeeld. De nieuwe locatie, achter de sportvelden, is veel dichter bij het dorp. Maar volgens Rudy Brummelman van de organisatie staan alle omwonenden achter het evenement. ,,Maar als de vergunning niet op tijd geregeld is, gaan we nog een keer terug naar het weiland langs de Oude Larenseweg."

Daar is een deel van de bewoners aan de Oude Larenseweg helemaal niet blij mee. Zij zijn het geschiet bij hun achtertuin liever kwijt dan rijk omdat ze het gevoel hebben op oudjaarsdag in oorlogsgebied te wonen. Sterker nog: bewoonster May Ronday heeft nog een rechtszaak aangespannen tegen de gemeente Lochem over het evenement van vorig jaar. De gemeente Lochem had toen in haar ogen veel te snel de vergunning afgegeven, zonder de bezwaartermijn af te wachten. Een kleine tien gezinnen uit de buurt zouden haar steunen. Die zaak dient donderdag bij de bestuursrechter in Arnhem.

Niet blij met mening

Een vrouw die haar hond aan de Oude Larenseweg uitlaat, haalt haar schouders op als het carbidschieten weer ter sprake komt. ,,Ach, het maakt wel herrie, maar het is maar één keer per jaar. En ze ruimen de boel weer netjes op.” Ze wil niet met haar naam in de krant. ,,Ik denk dat er hier een aantal mensen niet blij zullen zijn als ze mijn mening zo horen.”

Ook de bewoonster van het huis naast het veld waar het carbidschieten al dertien keer was, heeft geen enkel probleem met het evenement. De vorige bewoner was betrokken bij de organisatie, dus toen die het huis verkocht, dachten de bezwaarmakers dat het nu wel voorbij zou zijn met het carbidschieten. Tot afgrijzen van die omwonenden, stelde de nieuwe bewoonster haar erf vorig jaar ook weer beschikbaar aan de organisatie om er water en stroom te tappen.

,,Ik heb er totaal geen moeite mee. Al voor het donker wordt, zijn ze weer klaar en is alles opgeruimd.” Ook deze vrouw en haar buren die er al veel langer wonen, willen niet met naam genoemd worden. Ook zij willen de buurt niet tegen zich in het harnas jagen.

Op de spits drijven

Maar de organisatie van het evenement zegt geen zin te hebben de boel op de spits te drijven en ging zelf al op zoek naar een alternatieve locatie. ,,We doen ook op de oude plek alles binnen de normen en regels van de gemeente en omdat ze ons daardoor dus niet weg krijgen, zijn die bewoners nu naar de eigenaar van het terrein gestapt om die onder druk te zetten. Ze proberen nu over onze rug heen hun zin te krijgen, dat gaat ons te ver”, zegt Brummelman. Bezwaarmaakster Ronday wil niet op deze aantijging reageren.

De traditie wordt nu dus vermoedelijk voortgezet aan de rand van het dorp. Brummelman: ,,We zijn alle huizen aan het terrein langsgegaan en niemand heeft er een probleem mee. Het komt wel goed!”