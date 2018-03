Nieuwe plekken voor hogere windmolens in Deventer

Er zijn zeven nieuwe plekken gevonden waar de gemeente Deventer windmolens zou kunnen plaatsen. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de gemeente. Of de windmolens er ook echt komen is aan de politiek.

Op het grootste deel van de gemeente zijn windmolens uitgesloten, zo meldt de gemeente. Bijvoorbeeld door de afstand tot woningen en infrastructuur of door regelgeving over bijvoorbeeld natuur en ecologie, militaire en burgerluchtvaart. De zeven overgebleven locaties moeten nader onderzocht worden vanuit het oogpunt van bijvoorbeeld cultuurhistorie, landschap en archeologie om de haalbaarheid te bepalen. Ook is medewerking van eigenaren nodig.

180 meter

De windmolens in Deventer moeten in ieder geval hoger worden dan de eerste twee turbines langs de A1. Dat is nodig om de windmolens financieel rendabel te maken, zo concludeert het bureau Pondera dat het rapport voor de gemeente opstelde.Op de zeven plekken is in totaal ruimte voor 22 windmolens van 180 meter hoogte (ashoogte van 120 meter) of 8 windmolens met hoogte van 225 meter (ashoogte - de hoogte van de mast - van 150 meter). De windmolens die nu langs de A1 staan zijn 135 meter (ashoogte 85 meter).

Locaties

Op de volgende plaatsen in Deventer zijn nieuwe windmolens mogelijk:

1. In Diepenveen, bij abdij Sion

2. In Schalkhaar, bij de Raalterweg, ten oosten van Tjoene

3. Langs de A1, afslag Deventer Oost

4. Langs de A1, bij Bathmense Veen

5. In Zuidloo, Blankenadijk

6. In Lettele, Koerkampsweg

7. In Schalkhaar, bij de Wesselinksdijk

Andere vormen van duurzame energie die een goede bijdrage zouden kunnen leveren aan Deventer energieneutraal in 2030 zijn: biomassa, zon op daken, grondgebonden zon, en kleinschalige windenergie (tiphoogte tot 25 meter). Als alleen voor deze kleine windmolens wordt gekozen om Deventer energienautraal te maken in 2030 zijn er daar 20.529 van nodig, zo becijfert Pondera.