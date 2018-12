Nieuwe poging woningbouw op hoek Veenweg-Weseperstraat in Deventer; Franse eigenaar vroegere Karwei ligt dwars

Struikelblok

Anderhalf jaar geleden werd een zogenaamde intentie-overeenkomst getekend voor een plan dat veertig nieuwe appartementen zou omvatten aan de Veenweg, bij het vroegere terrein van blikfabriek Thomassen en Drijver (T&D). Deze overeenkomst is na zes maanden nogmaals met eenzelfde termijn verlengd, maar daarna trok de toenmalige ontwikkelaar zich toch terug. Grote struikelblok voor de toenmalige ontwikkelaar was dat de locatie bestaat uit drie deelgebieden met evenzoveel eigenaren. Met name de Franse eigenaar van de oude Karwei toont tot op heden weinig wil tot herontwikkeling, zegt de wethouder.

Onteigening

De gemeentebestuurder erkent dat de eigenarensituatie onveranderd is. Toch denkt hij dat deze keer woningbouw haalbare kaart moet zijn. Of hij gelijk heeft, wordt binnen zes maanden duidelijk. ,,We gaan eisen stellen aan de kwaliteit van de locatie. Bouwbasic en Zandhuis & Zwart stemmen we op elkaar af.” Ook eventuele plannen voor de oude Karwei-locatie moeten hier bij passen. Kolkman hoopt dat ontwikkeling in het gebied de Frans eigenaar stimuleert om in actie te komen, maar sluit ook nadere actie van gemeentezijde niet uit. ,,In het uiterste geval kunnen we overgaan tot onteigening.”