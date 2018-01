Nieuwe politieke partij Vrede en Recht wil meedoen in Deventer

De IJsseldijk is lek: ‘Moeten we niet een rubberboot aanschaffen?’

9:51 De IJsseldijk tussen Deventer en Zwolle is op veel plaatsen lek, volgens het waterschap. Om een watersnoodramp te voorkomen, wordt de dijk voor 190 miljoen euro verstevigd. Het is de grootste dijkrenovatie op dit traject in 50 vijftig jaar. ,,Ik zei laatst tegen mijn vriend: moeten we niet een rubberboot aanschaffen voor als het misgaat?”