Nieuwe politieke partij wil positiever geluid over boeren: ‘Maar niet met giertanks naar Den Haag’

‘De tijd is meer dan rijp voor echt gezond boerenverstand in Den Haag.’ Met die gedachte slingerde Van der Plas onlangs de politieke ambities de wereld in . Hoewel de plannen nog in de kinderschoenen staan, zijn ze ‘zeer serieus’.

Een nieuwe politieke partij, waarom is dat nodig?

Caroline van der Plas: ,,We zijn al langer op zoek naar de verbinding tussen de agrarische sector en de burger. Toch lopen we nog altijd tegen het frame aan dat landbouw slecht is voor het klimaat. Of dat we geen vlees meer moeten eten. Het lukt ons kennelijk nog steeds niet het eerlijke verhaal over het Nederlandse voedsel te vertellen. Daarom dachten we: misschien moeten we dat zelf maar op de politieke agenda zetten.’’