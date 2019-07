Nieuwe schoonmaakster in Schalkhaar: pasje en sieraden weg

In goed vertrouwen gaf een vrouw uit Schalkhaar haar huissleutel vorig jaar aan de nieuwe huishoudelijke hulp. De vreugde was van korte duur: de eerste de beste keer dat de vrouw des huizes zelf niet thuis was, bleek haar bankpas met pincode gestolen te zijn en geld van haar rekening te zijn gehaald. Nog veel erger vindt de Schalkhaarse het gemis van sieraden van haar overleden grootmoeder die van grote emotionele waarde zijn.

Een van de gestolen ringen droeg de 44-jarige Brigitte D. uit Deventer bij haar aanhouding, de andere heeft ze verpatst om aan drugs te komen, bekent de schoonmaakster voor de rechtbank in Zwolle. Ze had in een eerder baantje ook geld gestolen. Bij een instelling van de stichting Zozijn in Bathmen ontdekte ze de sleutel van de kluis, met daarin onder meer het lief- en leedpotje van het personeel en het spaarpotje van een van de bewoners. Het zou gaan om 1300 tot 1400 euro.

Kaartjes voor Efteling

De Deventerse had meer manieren om aan geld te komen. Zo lag er ineens een verkeerd postpakketje in haar brievenbus met kaartjes voor de Efteling, die ze via Facebook wist te verkopen. Het gezin dat ermee naar Kaatsheuvel afreisde kon direct terugkeren: er had al een familie met de naam van de vouchers ingecheckt. Verder vond de vrouw een overschrijvingskaart van een bank ergens op straat, die ze met wat knutselwerk in haar voordeel wist om te vormen.

‘Beschamend en stuitend’

‘Het is het soort diefstallen dat mensen heel persoonlijk raakt, beschamend en stuitend’, zegt de officier van justitie, die haar daarnaast vervolgt voor drie winkeldiefstallen. Hij vindt het in het voordeel van D. spreken dat ze openheid van zaken heeft gegeven en zeer gemotiveerd lijkt om van haar hardnekkige verslaving af te komen. Hij eiste een jaar cel, waarvan het grootste deel, 260 dagen voorwaardelijk. Als ze vrijkomt kan ze linea recta naar een kliniek, waar ze maximaal een jaar zal moeten blijven, met daarna reclasseringstoezicht met een heel aantal voorwaarden.

Een ervan is een contactverbod met de man met wie ze in Deventer een relatie had, want hij zou haar steeds onder druk zetten om diefstallen te plegen. ‘Hij werd hels als ik met niks thuiskwam’. Ze bood haar verontschuldigingen aan de vrouw uit |Schalkhaar aan, die op de zitting aanwezig was en geëmotioneerd vertelt over haar verlies aan vertrouwen en het gevoel van onveiligheid in haar eigen huis.