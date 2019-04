Nieuwe schuurtjes voor door brand gedupeerde bewoners in Deventer

Filmthea­ter kan worden afgebouwd, maar wethouder garandeert niet dat er geen tegenval­lers meer komen

25 april Eenderde (11 van de 34) van de Deventer raadsleden stemde gisteravond tegen vier miljoen euro extra voor filmtheater Mimik, voorheen Viking. In feite stemden zij voor stoppen met dit miljoenen verslindende bouwproject. De overige 23 politici trokken de beurs, maar met het nodige ‘chagrijn in het lijf’ omdat stoppen volgens hen nu geen reële optie is.