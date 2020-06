Nieuwe stinkcoating Deventer garage laat buren deuren en ramen sluiten

De parkeergarage boven de Aldi en Plus is al sinds begin december dicht. Toen er scheurtjes in het parkeerdek gevonden werden is meteen het zekere voor het onzekere genomen. Er werden stempels geplaatst op het eerste dek om het tweede dek te stabiliseren. Sindsdien mag niemand gebruik maken van de parkeerplaatsen. Grootste gedupeerde is de sportschool, waarvan de sporters gratis mogen parkeren. Maar omdat de sportschool door corona ook al maanden gesloten is, valt die tegenslag mee.