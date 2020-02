Nieuwe verklaring slachtoffer steekpartij Deventer ‘ongeloofwaardig’

‘Ik was ook nog in mijn zij gestoken’, verklaarde het slachtoffer van een steekpartij in Deventer in 2018 onlangs bij de onderzoeksrechter. Het maakte de aangifte nog belachelijker, vond de verdachte. Maar de officier van justitie bleef bij zijn eis.

Dinsdag vond het staartje plaats van de strafzaak tegen de 50-jarige R. B. Hij stond terecht voor twee steekpartijen in Deventer: een in februari 2018 en vervolgens een in juli 2019. In beide gevallen gaat het volgens het Openbaar Ministerie om ernstige feiten.

‘Steeds spannender’

De eis van 4 jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk, was op de zitting begin januari al uitgesproken. Toch werd na die zitting de zaak nog niet gesloten omdat de rechters het noodzakelijk vonden het slachtoffer van de steekpartij in 2018 opnieuw te horen. En pas bij dat recente verhoor zei hij ook in zijn zij gestoken te zijn. B. lachte er om. ,,Het wordt steeds spannender, dit verhaal.’’

Ook zou er nu onduidelijkheid zijn over het mes dat was gebruikt. Vlak na de steekpartij legde het slachtoffer een mes met een rood handvat op de balie van het politiebureau. Het was het mes dat hij altijd gebruikte om coke te snijden, zo bleek, en waar hij die dag mee was gestoken. In zijn nieuwe verklaring zei de aangever dat hij mogelijk met een ander mes is gestoken. ,,Dat bedoel ik, heel ongeloofwaardig allemaal’', reageerde B. ,,Het is niet voor niets dat ik al eerder ben vrijgelaten.’’

Bebloede arm

Dan was er nog de steekpartij op 7 juli vorig jaar. Bewoners van de Vonderstraat op de Worp zagen die middag een man met bebloede arm lopen. Dezelfde middag nog is B. aangehouden. Volgens hem werd hij door de aangever en door anderen aangevallen in een halletje. ,,Ik kon geen kant op’’, zei hij. In de worsteling wist hij het mes van de aanvaller te ontfutselen die daarbij vervolgens gewond raakte. De officier van justitie bleef overtuigd van het feit dat B. de aanvaller was. En dus bleef zijn eis staan. Net als de officier bleef ook advocaat Marjolein Beutener bij haar standpunt. Zij noemde de verklaringen van de aangevers ongeloofwaardig.