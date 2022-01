Nieuwe woontoren bij station past in Deventer skyline: ‘Maar moet geen Deventer maat worden’

Wethouder van Deventer Frits Rorink wordt wellicht fietskoe­rier: ‘Pakketjes bezorgen, heerlijk!’

Hij was lang werkzaam in het onderwijs, maakte de overstap naar de politiek en was acht jaar wethouder in Deventer. De nieuwe uitdaging voor Oldenzaler Frits Rorink? Fietskoerier! Of buschauffeur.

12 januari