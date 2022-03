Nieuwe woontoren Deventer binnenstad: DUWO gaat studentenwoningen verhuren

Met Evert Linthorst heeft GA Eagles de opvolger van Luuk Brouwers al in huis: ‘Ik moet nog even geduld hebben’

Debuteren tegen Ajax. Voor veel voetballers is het een droom die uitkomt. Evert Linthorst is pas 22 jaar, maar beleefde het unieke moment al twee keer. Exact vier jaar na zijn entree als prof bij VVV-Venlo maakte Linthorst vorige week zijn eerste zestig tellen voor Go Ahead Eagles. Wederom tegen Ajax. ,,En beide keren duurde mijn eerste wedstrijd slechts één minuut.”

