Nieuwe woonwijk op inbreidingslocatie Jupiter in Twello

Bij de gemeentewerf, brandweerkazerne en het oude Veluws college in Twello, moet over een aantal jaar een nieuwe wijk van circa zeventig woningen verrijzen. De brandweerkazerne verhuist in de plannen van het Voorster college naar bedrijventerrein Engelenburg.

De nieuwe wijk op de inbreidingslocatie Jupiter krijgt een verdeling van 40 procent bereikbare huur- en koopwoningen, 30 procent middeldure woningen en 30 procent dure woningen. De verwachting is dat het bouw- en woonrijp maken van het terrein in mei 2022 kan beginnen én de woningbouw in oktober dat jaar.

Ten aanzien van de nieuwbouw van de brandweerkazerne op Engelenburg mikt de gemeente op februari 2021 als startpunt. De huidige kazerne aan Jupiter is in 1984 gebouwd. De gemeente Voorst bezit in het noordelijke deel van het bedrijventerrein grond waarop de nieuwe kazerne kan komen, zegt wethouder Hans van der Sleen.

Gymzaal

Voor Jongerenorganisatie Younger at Heart (YaH), die een deel van de gemeentewerf gebruikt en hier een skatebaan heeft liggen, gaat de gemeente in samenwerking met YaH een nieuwe locatie zoeken. Verder moet de gemeente op zoek naar een geschikte locatie als alternatief voor de veelgebruikte gymzaal, omdat deze met de sloop van het oude Veluws College verdwijnt.

Het college wil de gemeentewerf niet op een andere locatie opnieuw optuigen. Volgens wethouder Van der Sleen is het college tot de conclusie gekomen dat de taken die de buitendienst uitvoert niet meer tot de kerntaken van de gemeente behoren.

De bedoeling is dat vijf medewerkers van de buitendienst een werkplek krijgen in het gemeentehuis dat de komende jaren een ingrijpende renovatie en verbouwing ondergaat. De vijf blijven verantwoordelijk voor inspectie en toezicht rond asfaltbestekken, snoei- en maaiwerk en andere werkzaamheden in de buitenruimte.

Werk naar werk

Over het plan ten aanzien van de buitendienst/gemeentewerf moet het college overeenstemming zien te bereiken met de vakbonden en de ondernemingsraad. Wethouder Van der Sleen benadrukt dat de gemeente de plicht heeft alle betrokkenen van werk naar werk te begeleiden. Niemand hoeft volgens hem te vrezen dat hij werkloos thuis komt te zitten.

Berekend is dat de volledige operatie zoals het college die voor ogen heeft - inclusief verplaatsing van een Vodafonemast - leidt tot een jaarlijkse last van circa 1,17 miljoen euro. In de huidige situatie is deze last circa 1,4 miljoen euro.