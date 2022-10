Nieuws gemist? Diepenveense fiets duikt op in New York • Politici stappen over naar de BBB

Volledig scherm Banner dsAvond tussenkoppen © de Stentor

Ondanks de bewolking was de ‘hap’ die de maan vandaag uit de zon nam op veel plekken in de regio goed zichtbaar. Dat blijkt in elk geval uit de vele foto’s die in de regio zijn genomen. De zonsverduistering was niet volledig, maar dat mocht de pret niet drukken.

Onrustige dagen voor de supporters van Go Ahead Eagles. De politie hield maandag een persoon aan op verdenking van diefstal van vlaggen bij stadion De Adelaarshorst. Een doodzonde in supportersland, blijkt uit dreigende reacties op sociale media in de richting van de veronderstelde dader. De politie roept daarom op om het recht niet in eigen hand te nemen.

Consumenten die in de supermarkt voor een budgetmerk kiezen in plaats van een A-merk, kunnen gemiddeld 50 procent besparen. Dat blijkt uit een nieuwe prijspeiling van de Consumentenbond. Bij sommige producten kan het verschil zelfs oplopen tot meer dan 80 procent.

Volledig scherm Ilona Lagas. © EPA / Henri van de Beek

Voormalige CDA- en VVD-politici stellen zich verkiesbaar voor de BoerBurgerBeweging (BBB) in Gelderland, Flevoland en Overijssel. Dat blijkt uit de kieslijsten voor de verkiezingen van Provinciale Staten.

Volledig scherm Trinko Keen Nederlands kampioen © Henk Hommes

Zestien jaar (!) na zijn laatste Nederlandse titel klom tafeltennisser Trinko Keen zondagmiddag bij het NK in Zwolle op de hoogste trede van het podium. Abraham zag hij vorig jaar september al, maar hij is nog steeds de beste van Nederland.

Cristiano Ronaldo keert voor de Europa League-wedstrijd van Manchester United tegen Sheriff terug in de wedstrijdselectie. De Portugese ster werd na een kleine week weer in genade aangenmomen door Erik ten Hag. De trainer zette hem vorige week donderdag na werkweigering uit de selectie.

Geef je een baby de fles of zet je de tanden in een reep Tony’s Chocolonely, dan is de kans levensgroot dat de melkpoeder daarin uit Zwolle komt. Buisman zorgt jaarlijks voor honderden miljoenen euro’s aan poedervormige zuivelproducten. Hoe het bedrijfje van opa in honderd jaar uitgroeide tot een wereldspeler.

Woedend is Harm Huizenga (59) uit Wapenveld als hij ontdekt dat zijn luxe jacht is leeggeroofd in Bant. Al snel vindt hij het grootste deel van zijn spullen terug en dan bedenkt hij een list. Hij wil de daders in de val lokken, In het donker houden hij urenlang de wacht.

In een groeimarkt van bezorgformules voor maaltijden houdt de lokale bezorgservice van verzorgingshuis Rosengaerde in Dalfsen zich staande. Troef is de traditionele warme maaltijd én de sociale controle. ,,Als er iemand niet opendoet, dan trekken we aan de bel.’’

Volledig scherm Deze fiets van Nijenhuis in Diepenveen werd gespot in de straten van Brookly, New York. © Karlijn van Houwelingen

Hoe groot is de kans dat je fiets uit Diepenveen spot in New York? En dan ook nog een van zo’n 50 jaar oud? Het overkwam schrijfster en journaliste Karlijn van Houwelingen. Bij het parkeren van haar eigen rijwiel in de wijk Brooklyn, zag ze een Batavus staan met een sticker van fietsenmaker Nijenhuis.

En dan nog even dit: Een Iraniër die de ‘smerigste man ter wereld’ werd genoemd omdat hij tientallen jaren niet had gedoucht, is op 94-jarige leeftijd overleden. Amou Haji, die zich meer dan een halve eeuw niet waste, stierf in het dorp Dejgah, in de zuidelijke provincie Fars.

