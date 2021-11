Nieuws gemist? Drama in Helmond en Sallandse motor is de mooiste. Dit en meer in jouw overzicht

Drie tieners zijn in Helmond om het leven gekomen bij een auto-ongeval. Ze reden frontaal op een ambulance. De jongens waren 15 en 16 jaar oud. De 16-jarige jongen die reed is ook om het leven gekomen. Vanmiddag was een indrukwekkend eerbetoon op de plek van het ongeval. De stiefvader van een van de jongens vertelt dat de jongens een verjaardag hadden.

Een vrouw is in Dronten belaagd door een tot dusver onbekende fietser die niets van honden moet hebben. De wat oudere man sloeg de 58-jarige vrouw in haar gezicht, vernielde haar bril en schopte een van haar honden.

Myrthe en Nylan Hagedoorn onthullen het monument.

In Ommen is de Tuin van Hoop geopend. Heel speciaal, want Myrthe (12) en Nylan(7) mogen het coronamonumentje daarin onthullen. Ze maken er iets persoonlijks van. Want hun 74-jarige opa is vorig jaar aan corona overleden.

Het aantal positieve coronatests staat vandaag op 12.052. Dat is iets lager dan de voorgaande dagen, maar voor een zondag is het bijzonder hoog. Sinds het begin van de epidemie is er maar één zondag geweest met nog meer positieve tests: 20 december vorig jaar. In onze live-blog staan de laatste actualiteiten.

Max Verstappen in gevecht met Lewis Hamilton tijdens de Grand Prix van Brazilië

Het lukte Max Verstappen vanavond tijdens de Grand Prix van Brazilië helaas niet om zijn voorsprong op Lewis Hamilton uit te bouwen. Sterker nog: de Brit is dichterbij gekomen in de strijd om de wereldtitel.

Als het aan Go Ahead Eagles ligt wordt de competitie stilgelegd de komende drie weken. Dat heeft de Deventer club dit weekeinde laten weten aan voetbalbond KNVB. Spelen met lege tribunes is het schrikbeeld. De KNVB denkt na over het afschaffen van de winterstop.

Op de amateurvelden was genoeg te beleven dit weekeinde. Lees ons live-blog terug voor de regionale wedstrijden.

Ach, de wedstrijd ging verloren. Maar de verrassing zat 'm in de trainer. Kon. UD trainer Glenn Minnes kan niet stoppen met gelukzalig lachen. Glenn bleek Lynn, maar is kerngezond.

Vanavond zijn er ook veel wolken te zien. Alleen in het zuiden komen enkele opklaringen voor en hier kan in de nacht naar maandag ook wat mist ontstaan. Het koelt af tot omstreeks 5 graden. Morgen verloopt opnieuw tamelijk grijs en met maximaal 7 of 8 graden vrij koud voor de tijd van het jaar.

De mooiste Harley.

Een Sallandse Harley Davidson gaat vanaf nu de wereld over. Want wie ziet nog dat het aluminium glanzende exemplaar gemaakt is met onder meer als onder een citruspers en een straatlantaarn? De custom made motor werd verkozen tot de mooiste van de Benelux. Maker Bas uit Wesepe legt uit wat dat betekent.

Een huis voor drie ton meer verkopen, binnen een half jaar? Inmiddels weten we dat dat gebeurt. In Diepenveen werd de authentieke kapperswoning omgebouwd tot een instapklaar modelletje.

Mensen onder de 35 die minimaal vijf jaar in de gemeente Olst-Wijhe hebben gewoond, krijgen voorrang bij 14 starterswoningen die momenteel worden ontwikkeld. Zo hoopt de gemeente jonge mensen uit het dorp voorrang te geven.

Blad in Zwolle

Grijp jij deze dagen naar de bladblazer, of red je je met een bezem of een hark? We hebben weer te maken met bergen vallende blaadjes. En dit zijn de voors en tegens van de opruimmethodes.

En dan nog even dit: Pablo Escobar schafte zich een paar nijlpaarden aan. Maar toen de drugsbaron overleed, kon zijn kudde verwilderen. De beesten doen het fantastisch in Colombia, en er zijn er nu zo'n 80 tot 120. Het land zit met de handen in het haar.

