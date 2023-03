Nieuws gemist? Eitjes bakken na daverende overwinning • Ziekenhuispersoneel wil nu eindelijk waardering

Wielerron­de keert terug in Deventer: ‘Nieuwe naam, andere opzet, nog meer koers’

Het groeide uit tot populaire klassieker. In april keert de Ronde van Vedett terug; met een andere naam en het evenement duurt langer. Ook nieuw: de bekende koers op tweede paasdag is in de nationale toertochtkalender opgenomen. ,,Hopelijk fietsen we in 2024 weer door de Bergkerk.”