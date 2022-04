Nieuws gemist? Feesten met Koningsdag • Johan Derksen bekent verkrachting.

Deze Koningsdag is door zo ongeveer iedereen en overal uitbundig gevierd. Na twee jaar op de rem door corona konden de kleedjes nu weer uitgelegd worden. Pleinen vol muziek stroomden vol mensen. We maakten op heel veel plekken verhalen. Hier vind je een overzicht.

Bijna 600.000 kijkers zagen gisteravond hoe Johan Derksen (73) in Vandaag Inside bekende dat hij op zijn 22ste een vrouw heeft verkracht door een kaars in haar vagina te duwen terwijl ze bewusteloos was. Het levert een lawine aan reacties op vandaag.

Giovanni van Bronckhorst wil zo veel mogelijk de rust rond Rangers bewaren. Morgen gaat de coach met de Schotse club op bezoek bij RB Leipzig in de eerste halve finale van de Europa League. ,,We moeten ons zo veel mogelijk afsluiten van alle media en ons concentreren op onze prestatie.”

Benfica heeft een principe-akkoord bereikt met Roger Schmidt. De huidige trainer van PSV moet de nieuwe hoofdcoach worden in Lissabon. Benfica meldt dat de onderhandelingen met de Duitser vrijwel zijn afgerond maar dat er nog geen handtekening is gezet.

En dan nog even dit: Martin is 10 jaar oud en vier weken in Nederland. De Oekraïener kreeg het idee van Koningsdag uitgelegd en besloot eigenhandig het Wilhelmus in te studeren. Vandaag zong hij het in z'n uppie, voor een bomvol plein.