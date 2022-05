Nieuws gemist? GA Eagles in Deventer gehuldigd • Jongens aangehouden voor brand in boerderij

De politie heeft twee tieners aangehouden op verdenking van brandstichting van een boerderij in Kampen. Ouders van de jongens hebben ze zelf aangemeld bij de politie. De leegstaande boerderij ging zaterdag in vlammen op.

De verdachte in de zaak Geldermalsen is vandaag overleden. Joost M. (40) werd dinsdag opgepakt in Duitsland en probeerde zich vervolgens in de cel van het leven te beroven. M. werd verdacht van een dubbele moord op zijn vrouw Anna (38) en zoon Dani (6) en van brandstichting.

D66 betaalt een schadevergoeding aan een oud-medewerkster van de partij. Ook heeft de partij een rectificatie geplaatst op de website, omdat er in 2015 en 2016 wél sprake zou zijn geweest van grensoverschrijdend gedrag.

Mient Jan Faber is overleden.

Vredesactivist Mient Jan Faber is vandaag in Amstelveen overleden. Dat meldt vredesorganisatie Pax. Faber verwierf als secretaris van het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) bekendheid als organisator van de grote demonstraties tegen de kernwapens in de jaren 80.

Het al gedegradeerde PEC Zwolle neemt met een nederlaag tegen PSV afscheid van de eredivisie. In eigen huis werd het 1-2 voor de Eindhovenaren in een wedstrijd waarin voor beide ploegen niets meer op het spel stond.

De Brink in Deventer loopt even voor zeven uur al vol voor de uitgestelde huldiging van GA Eagles.

De Deventer koek was een week of twee, drie geleden eigenlijk al op. Dat er geen puf meer zat in Go Ahead Eagles - dat een heel seizoen op de tenen moest lopen - werd echter nergens zo duidelijk als zondagmiddag in Heerenveen: 3-1. Het mag de pret niet drukken. In Deventer is het vanavond feest op de Brink. Hoe dat ging lees je hier.

Er gloort hoop voor de 25-jarige Dilara, zegt haar familie. De jonge Zwolse werd in januari in allerijl vanuit ziekenhuis Isala in Zwolle naar Turkije gebracht, nadat Nederlandse artsen de behandeling wilden staken omdat ze die als uitzichtloos beschouwden. Haar broer Onur Sahin spreekt van een wonder.

Volledig scherm Irene Bollee kreeg long COVID en verloor haar baan. © Foto Freddy Schinkel

Irene Bollee uit Elburg liep corona op tijdens haar werk in een verzorgingshuis in Deventer. Nu na twee jaar volgt een gedwongen ontslag. Ze weet dat er collega’s zijn die er nog veel slechter uitkomen. Daarom deelt ze haar verhaal.

En dan nog even dit: Zomers weer en onweersbuien gaan in Nederland vaak hand in hand. Zo ook vandaag en morgen. Vanmiddag werd de eerste officiële zomerse dag van het jaar. Tegelijkertijd waarschuwt het KNMI voor morgen voor stevige onweersbuien.

