Nieuws gemist? Kroegen overwegen open te blijven en man in Deventer met vuurwapen gepakt. Dit en meer in jouw overzicht

Om het nieuws van de dag kan natuurlijk niemand heen. Er was weer een corona-persconferentie. Minister-president Rutte en minister Hugo de Jonge zetten de nieuwste maatregelen uiteen.

Eerder op de dag was eigenlijk alles wat de klok sloeg ook al corona. Hoe moet je je kind naar de zwemles brengen als je geen QR-code hebt bijvoorbeeld. Peter zet gewoon een tentje bij de ingang van het zwembad.

De horeca is teleurgesteld. Kroegen overwegen gewoon open te blijven. En deze vrijdagavond loopt het storm met reserveringen in restaurants: mensen willen blijkbaar toch nog even profiteren.

Volledig scherm Koning Willem Alexander en Koningin Maxima tijdens het het staatsbezoek aan Noorwegen. © Brunopress

De Koning vertelt in Noorwegen dat er een compleet verkeerd beeld van de jacht op de Kroondomeinen bestaat. De drijfjacht is bijvoorbeeld al lang afgeschaft.

In Eerbeek is onrust over de plannen voor een ‘immens’ pand van 13 meter hoog. Er moet een logistiek centrum voor de papierindustrie komen, vindt de provincie.

Aan het einde van de middag is een man aangehouden in Deventer. Hij sloop met een vuurwapen rond een basisschool.

De voetbalstadions de komende weken leeg? De KNVB en de fans vinden het een enorm dom besluit.

Volledig scherm Max met z'n speciale helm. © REUTERS

Max Verstappen start in Brazilië met een bijzonder carnavaleske helm. Er staan nog vier races in vijf weken op het programma. En Hamilton heeft een gridstraf van vijf plaatsen.

Juliet heeft lef. Dus kan ze door met wielrennen. De jonge Apeldoornse overtuigde het Belgische UCI-team Multum

Vanuit het westen neemt de bewolking geleidelijk toe, later vanavond en vannacht gevolgd door regen. Bij een matige tot vrij krachtige wind wordt het niet kouder dan 8 graden. Zaterdagochtend blijft het grijs met vooral in de zuidelijke helft nog enige tijd regen. Later op de dag neemt de neerslagkans langzaam af en volgen vanuit het westen opklaringen. Er wordt iets zachtere lucht aangevoerd, waarin de temperatuur oploopt naar 11 tot 13 graden.

Wie wil overnachten in Deventer heeft binnenkort wel heel veel keus. Want er komt nog een groot hotel aan de A1. En het boetiek-hotel in de binnenstad loopt zo goed dat het ook gaat uitbreiden. Komt ook nog eens het nieuws bij dat Deventer stijgt op de binnenstadsladder van Gelderland en Overijssel.

Volledig scherm Sterre laat op de Scheg haar kunsten zien. © Ronald Hissink

Sterre van der Gouw (25) wordt onderdeel van Holiday on Ice, het grote showspektakel op ijs dat door Europa gaat toeren. Kunstschaatsen is haar grote passie van kinds af aan, maar sporten was niet vanzelfsprekend. Van der Gouw werd geboren met een hartspierziekte.

Na twee weken vogelgriep staat de teller op 235.809 geruimde dieren: Kunnen we onze kippen niet vaccineren? En, zolang dat niet gebeurt: moeten alle kippen niet gewoon standaard naar binnen, om besmetting te voorkomen?

Ronald Kamps bezoekt elke week rechtszaken en kiest zijn eigen insteek. Deze week bezocht hij een zitting waarbij een ex zijn ex-vrouw een gebroken been schopte. ,,Binnen vijf dagen was ze eruit. Geen mens! Op de hele wereld! Is dan al! Uit het gips!”, zegt de verdachte tegen de rechter.

En dan nog even dit: Het zal je gebeuren. Ben je op vakantie, wordt er in je huis iemand vermoord. Het lijkt er op dat dat gebeurd is in de koffermoordzaak in Rotterdam. De mensen zijn sindsdien niet meer in hun woning geweest.

