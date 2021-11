Nieuws gemist? Niet meer langs de lijn en Sint komt toch -bijna- overal aan. Dit en meer in jouw overzicht

Populair poppodium de Hip in Deventer heeft vanmiddag de deuren gesloten. Eigenaar Fonz opent zijn zaak pas weer als de maatregelen voorbij zijn. En hij vreest dat dat niet over drie weken is.

Vandaag mocht je nog even langs de lijn bij je sportende kinderen. Hierna is het weer drie weken niet aan de orde. Deze vader mag daardoor niet bij zijn dochter, maar wel bij zijn zoon komen.

De politie in Oost-Nederland heeft de afgelopen anderhalf jaar de notoire hooligans van de voetbalclubs in de regio minder goed in de gaten gehouden. De agenten moesten hun tijd besteden aan de coronacrisis. Maar daardoor is er nu geen zicht op nieuwe relschoppers.

Volledig scherm Protest van de kerstman in Eerbeek. © Jeroen Jazet

In Eerbeek wordt gemopperd over de plannen voor een logistiek centrum voor de papierindustrie. Het dorp ziet er veel liever woningen verschijnen. En hoe trek je op de dag van de Sinterklaasintocht aandacht? Door de kerstman in te huren bij je protest.

Ondanks de beperkingen die deze zaterdagavond ingaan, werd op tal van plekken in de regio de Sint feestelijk onthaald. Op allerlei alternatieve manieren. Een meet en greet in Apeldoorn, een drive-trough in Kampen en een feest met coronapas-toegang in Zwolle. In Harderwijk was het zo druk dat tal van kinderen hem toch niet konden vinden. Het belangrijkste nieuws: iedereen mag de schoen zetten vanavond.

Volledig scherm Alex Kroes is trots. © Ronald Hissink

De eigenaar van Go Ahead Eagles maak zich pas druk als er niet meer over zijn cluppie gesproken wordt. Op de golven van sportief succes gaat het de Deventer club voor de wind. Maar Alex Kroes ergert zich ook wel. ,,Soms lijkt het dat mensen bewust onrust creëren bij Go Ahead Eagles.”

Al achttien jaar is hij profvoetballer en Ryan Babel (34) gaat nog wel even door. Zelfs Oranje heeft hij nog niet uit zijn hoofd gezet. Wel is hij begonnen met het vertellen van zijn levensverhaal. Niet in een boek, maar met controversiële rapteksten.

Max Verstappen heeft een boete gekregen van 50 duizend euro voor het aanraken van de auto van Lewis Hamilton, vrijdag na de kwalificatie voor de sprintrace in Brazilië. Komt ‘ie toch mooi mee weg.

Vanavond en vannacht kan tijdens sporadische opklaringen lokaal mist ontstaan, maar verder overheerst de bewolking. Veel kouder dan 6 tot 8 graden wordt het niet. Zondag overdag overheerst in het noorden en westen de bewolking en daar kan lokaal nog een spat motregen vallen. De meeste zon is weggelegd voor het zuidoosten. De maxima komen uit rond een graad of 11, maar de matige oostenwind maakt het voor ons gevoel een stuk frisser. Na het weekend verandert er weinig aan dit weerbeeld.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Een deel van de Veluwe afsluiten voor jagers om de wolf meer ruimte te geven? Jager Heidi wil graag uitleggen waarom dat een bijzonder slecht plan is.

Volledig scherm Meekijken bij de meldkamer. © Rob Voss

Benieuwd hoe het er aan toe gaan bij de Meldkamer van de politie? Onze collega keek een middag mee. Het is vooral hectisch.

Iedereen kent de verhalen van huizen die binnen een jaar bijkans over de kop gaan. In Diepenveen staat zo'n pareltje. Iedereen kende het huis als het pand van de kapper. Nu is daar niets meer van zichtbaar. En is het huis voor drie ton meer op de markt gezet.

En dan nog even dit: Er zijn weer heel wat familiefeestjes afgelast. Zoals het 50-jarig huwelijksfeest van Gerrit en Willie. Maar een beetje feest wordt het alsnog: kok Maarten van De Vossenberg komt bij hen thuis langs.

Bekijk hier onze meest bekeken video’s van dit moment:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.