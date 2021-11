Nieuws gemist? Sportclubs worstelen met coronacheck en Johan Derksen had directeur van Go Ahead Eagles kunnen worden. Dit en meer in jouw overzicht

Het ziekenhuis in Zwolle heeft de knoop doorgehakt: de druk op de zorg is te groot door de coronapatiënten. Dus is vanmiddag begonnen met het afbellen van niet acute operaties.

De invoering van de coronacheck op veel meer plekken houdt de gemoederen bezig. Sportclubs zitten met de handen in het haar, maar Minister Grapperhaus denkt dat er voldoende geld beschikbaar is om de clubs te ondersteunen. Ondertussen trekt het ene na het andere team zich terug uit het wedstrijdschema, omdat er corona-uitbraken op de club zijn.

Volledig scherm Coronacheck: niet op het veld, maar wel in de kleedkamers. © ANP

De brutale inval van Franse dierenactivisten bij de Apeldoornse slachterij Ekro als terrorisme betitelen? Die woorden wil demissionair minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) niet in de mond nemen. ,,Niet alles is te voorzien’’, stelt Grapperhaus.

Ondertussen zijn de mondkapjes niet meer aan te slepen bij de drogist en supermarkt. En ook de neusspray en paracetamol vindt weer gretig aftrek. Blijkbaar zijn we het hamsteren toch nog niet helemaal verleerd.

De politie in Zutphen heeft bijna 600 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Het overgrote merendeel lag opgeslagen in een garagebox van een flat. Er zijn drie mannen aangehouden.

Volledig scherm Johan Derksen © MAX

De Deventer voetbalclub Go Ahead Eagles heeft in 2018 voetbalanalist Johan Derksen gevraagd of hij er voor voelde algemeen directeur te worden van de club. Dat vertelt Derksen in een interview over zijn tijd in Deventer. In een groter verhaal vertelt hij over zijn jeugd in het internaat van de Deventer voetbalclub.

Max Verstappen en Lewis Hamilton vervolgen hun titelstrijd in Mexico. De eerste vrije training staat vanaf 18.30 uur op de rol. Met een voorsprong van twaalf punten op Lewis Hamilton is Max Verstappen afgereisd naar Mexico. Daar begint dit weekend de allesbeslissende fase van het seizoen 2021.

Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en in het noorden en westen valt lokaal een beetje regen. Het koelt af naar 4 tot 7 graden. Morgen is het bewolkt en uit dikkere bewolking valt soms wat lichte regen of motregen. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, op de Wadden kan de wind soms hard zijn. Het wordt 11 of 12 graden en dat is een vrij normale waarde voor de tijd van het jaar.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Marijn bij zijn school. © pvda harderwijk

Marijn zorgde er eerst voor dat op zijn school in Harderwijk gratis maandverband kwam voor meisjes die dat niet kunnen betalen. Nu wil de politiek in zijn gemeente het plan overnemen.

Het emigratieprogramma Ik Vertrek is opnieuw populair bij televisiekijkend Nederland. De eerste aflevering van het nieuwe seizoen veroverde de tweede plek in de lijst van best bekeken programma’s. Te zien was hoe het Zwolse stel Edward (51) en Ingrid (54) zich waagden aan de renovatie van een compleet vervallen spoorwegstation in Duitsland.

Deventer worstelt met overvolle flatjes vol arbeidsmigranten en wil de overlast aanpakken. Maar de mannen en vrouwen moeten wel ergens kunnen wonen.

Nederlands grootste rock-’n-rollartiest Herman Brood zou vandaag 75 zijn geworden als hij zichzelf niet in 2001 van het leven had beroofd. De Zwolse fotograaf Gerard Wessel volgde de legende jarenlang op de voet. Zijn boek BROOD en Gerard Wessel is vanmiddag gepresenteerd in Zwolle.

En dan nog even dit: Ontroerend beeld. Koningin Máxima geeft na een werkbezoek een innige knuffel aan een van haar trouwste fans. De vrouw heeft net te horen gekregen dat ze ernstig ziek is.

Bekijk hier onze meest bekeken video’s van dit moment:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.