Nog 30 centimeter, dan kunnen schippers de Deventer haven pas uit

Bökkers en The Heinoos op nieuw festival in manege Wilp-Achterhoek

14:43 In plaats van hoefgetrappel klinkt op zaterdag 13 oktober stevige dialectrock in de manege van Stoeterij Beltmanshoeve aan de Heeringstraat 4 in Wilp-Achterhoek. The Heinoos en Bökkers treden die avond op tijdens de eerste editie van 'Høken en Bökken bie Beltman'.