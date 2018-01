Nog eenmaal het 'Willy-gevoel' in zaal Hoeflo in Harfsen

Harfsen als bedevaartsoord voor fans van de in augustus 2009 gestorven Amerikaanse zanger en songsmid Willy DeVille, bekend van de hits Spanish Stroll en Demasiado Corazon . Wie had dat ooit gedacht? Vermoedelijk niemand. Toch wordt Harfsen voor één dag 'DeVille-village'. In zaal Hoeflo wordt op 21 april de Memorial Willy DeVille gehouden. Harfsenaar Jos Heethaar (59) is een van de initiatiefnemers. Hij legt uit waarom die herdenkingsdag er móét komen.

Jos Heethaar: ,,Mijn leven veranderde voorgoed in 1978. Ik woonde toen in Heeten en was lid van de lokale voetbalclub. Er was een training afgelast en mijn goede vriend Robert Willemsen en ik gingen op zoek naar ander vertier. Er was in de regio niet veel te doen en via via hoorden we dat ene DeVille optrad in Orpheus in Apeldoorn. Nooit van gehoord, die DeVille. Wij erheen. Nou, ik was meteen verkocht. Overdonderd. Door het charisma van DeVille. Door zijn muzikale rijkdom. Latin, rock, soul, ballads... Elk nummer was ráák.''

,,Sindsdien ben ik DeVille-adept. Ik zag hem voor het laatst live in België. In Deurne, ongeveer een jaar voor zijn dood. In totaal heb ik Willy zeker dertig keer zien optreden, als het geen veertig keer was. In binnen- én buitenland. Ik denk nog elke dag minstens eenmaal aan Willy en zijn muziek. Zijn nummers slepen me er doorheen als ik eens stuk zit. Vorig jaar zijn twee goede vrienden van me overleden. Toen werkte de muziek van Willy als een medicijn. Troostend.''

Saamhorigheidsgevoel

,,Ik mis het saamhorigheidsgevoel met de fans van Willy en kwam erachter dat anderen hetzelfde ervoeren. Vorig jaar november liep ik op een boeken- en platenbeurs in zaal Hoeflo Gurrie van Brug tegen het lijf, oud-voorzitter van de fanclub van Willy. Die fanclub werd na Willy's overlijden opgeheven. We raakten aan de praat en kwamen tot dezelfde conclusie: er móét een herdenkingsdag komen. Om nog eenmaal samen met anderen van de erfenis van Willy te genieten. Gurrie had ook van een andere Willy-fan, Robert Donkers uit Hengelo, gehoord dat er behoefte is aan zo'n dag. Met z'n drieën hebben we er toen maar de schouders onder gezet.''