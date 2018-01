Nog eens 1,2 miljoen nodig voor bouw filmtheater Viking

Het bedrag van ruim 1,2 miljoen euro is nodig om allerlei extra kosten op te vangen. De gemeenteraad is door Rorink verschillende scenario's voorgelegd. Stoppen met de bouw van de Viking zou maximaal 12 miljoen euro kosten. Dat bedrag is inmiddels deels uitgegeven en bestaat gedeeltelijk uit verplichtingen die de gemeente en NV Maatschappelijk Vastgoed zijn aangegaan voor de bouw van het filmtheater aan de Welle.

Als de gemeenteraad besluit de bouw van de Viking wel door te zetten, heeft het de keus uit een aantal scenario's. Er is nog een buffer in kas. De 'post onvoorzien' bedraagt 350.000 euro. Maar dat is bij lange na niet genoeg om allerlei extra kosten te dekken. Zo is er in elk geval 352.000 euro nodig om eerder gemaakte meerkosten te betalen. Daarnaast is er voor het compromis over de meerkosten met aannemer Hegeman 535.000 euro nodig. Daarnaast is er nog 339.000 euro nodig voor het verplaatsen van de luchtbehandelingsinstallatie, een tegenvaller die eind vorig jaar nog aan het licht kwam.