Nog even snel boeken halen? In Deventer dan wel voor het weekeinde

Waar normaal in een week tijd vijfduizend boeken de deur uit gaan in de stad, gebeurde dat vorige week in drie dagen tijd. ,,Mensen met volle tassen de deur uit'', glimlacht Monique Bos van de Deventer bibliotheek. Zelf keek ze even weemoedig in het rond toen de sleutel voor de laatste keer omgedraaid werd. Nu werken ze vanuit een lege bieb gestaag door. Want pas eind september gaat de nieuwe bibliotheek open.

Scheelt verhuizen

,,Volgende week zijn we even dicht'', zeggen de dames. Het is niet anders te regelen. ,,We gaan over op een nieuw systeem. Dat moet omgezet worden. We hebben simpelweg geen internet om te registreren.'' Daarna is het de verwachting dat het drukker wordt op de andere filialen zoals Colmschate en Keizerslanden. ,,Maar wie volgende week gelijk op vakantie gaat, moet dus echt even voor zaterdag langs komen. De boeken die daar geleend worden, zijn boetevrij in de zomervakantie.. Of e-books lezen. Dat kan natuurlijk altijd.''