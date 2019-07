Nog geen spoor van overvallers woning in Deventer

Slachtof­fer steekpar­tij Deventer is 37-jarige man zonder vaste woonplaats

16:20 De man die zondagmiddag gewond raakte bij een steekincident aan de Vonderstraat in de Deventer woonwijk De Hoven is een 37-jarige man, zonder vaste woon- of verblijfplaats. Dat laat de politie maandag weten. De man raakte lichtgewond. Een 50-jarige Deventer is zondag na het steekincident als verdachte aangehouden. Hij werd opgepakt in Twello.