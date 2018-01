Nog minimaal elf jaar gratis parkeren in Twello

Parkeren in het centrum van Twello blijft in elk geval tot 2029 een gratis aangelegenheid. Dit stelt het Voorster college voor aan de gemeenteraad. Die moet hier nog een klap op geven. Het college verwacht niet dat er een of meer fracties gaan tegenstribbelen.

Wethouder Hans van der Sleen - die gisteren wethouder Harjo Pinkster verving - zegt dat het de nadrukkelijke wens is van de ondernemers in Twello centrum om snel duidelijkheid te krijgen over voortzetting van het onbetaald parkeren. In 2009 besloot de gemeente Voorst hieraan voor tien jaar vast te houden. Deze termijn verstrijkt volgend jaar, maar de ondernemers hebben aangedrongen op een versnelde besluitvorming. Aan deze wens wil het college voldoen. Dit gebaar heeft volgens Van der Sleen helemaal niets te maken met de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Geen aanleiding

Het Voorster college ziet geen enkele aanleiding om betaald parkeren in te voeren voor Twello centrum. Ter plaatse is geen tekort aan parkeerplaatsen en een hardrijdersprobleem speelt hier evenmin, aldus Van der Sleen. ,,Als we tot betaald parkeren zouden overgaan, zijn we al meer dan de helft van de inkomsten kwijt aan handhaving en administratieve rompslomp. Betaald parkeren past ook helemaal niet bij Twello. Dat mensen hier gratis hun auto kwijt kunnen als ze inkopen willen doen, trekt ook veel mensen van buiten de gemeente naar Twello. Dat hebben we bijvoorbeeld gezien toen de Jumbo op de Boreel in Deventer een paar weken dicht was.''

Als tegenprestatie voor het handhaven van gratis parkeren betalen de ondernemers in Twello centrum reclamebelasting. Een deel hiervan - in 2017 was dit circa 57.000 euro - wordt gebruikt voor de exploitatie van het Parkeerhuus (173 plekken) aan de Van Spiegelstraat.