Nog niet afgeronde randweg van Twello kostte al ruim 400.000 euro

De randweg van Twello is al jaren een hoofdpijndossier voor de gemeente Voorst. In 2004 werd het laatste stuk aangelegd. Ongeveer twee derde is nu af. De afronding ervan werd al eens afgeschoten in de gemeenteraad, maar sinds 2017 staat het weer op de agenda. Voor Gemeente Belangen, de grootste partij in Voorst, is de randweg een speerpunt.