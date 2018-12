Nog onduidelijk hoeveel zonneparken in Deventer mogen komen

Met de uitgangspunten voor zonneparken wil de gemeente ‘duidelijkheid bieden aan bewoners en initiatiefnemers’. De vraag is echter hoeveel wijzer mensen worden van uitgangspunten als ‘de gemeente weegt de belangen van klimaat, mens, dier en landschap af’. Zeker als nog niet duidelijk is of er ruimte komt voor meerdere kleine parken of juist een aantal grote; hoeveel zonne-energie opgewekt moet worden en vooral ook waar de parken wel en waar ze niet mogen komen.

Terwijl in buurgemeenten als Voorst de strijd om zonneparken al tot aan de Raad van State wordt uitgevochten, heeft Deventer verzoeken voor het buitengebied tot op heden min of meer buiten de deur houden. Alleen het initiatief van Erik Brilman langs het spoor in Bathmen - 16 hectare, waarvan maximaal 12 hectare aan zonnepanelen - is vrij concreet, weet verantwoordelijk wethouder Carlo Verhaar. Van belang voor de gemeente bij dit plan is dat het kan rekenen op steun van omwonenden.

Profiteren

Draagvlak is een van de sleutelwoorden, benadrukt de Deventer gemeentebestuurder. Elders heeft hij gezien dat het maatschappelijke verzet meestal ontstaat op de plekken waar externe partijen min om meer plompverloren met een initiatief komen voor een zonnepark van welke omvang dan ook. Begin deze maand ketste bijvoorbeeld in de kern Voorst een park voor een relatief klein park van twee hectare daar op af. Draagvlak betekent voor Verhaar onder meer dat de omgeving aantoonbaar moet kunnen meeprofiteren van de opbrengsten van een zonnepark, dat in beginsel 25 jaar mag blijven staan.

Onwenselijk

Niet alleen draagvlak speelt een belangrijke rol in de afweging of de gemeente wil meewerken aan een initiatief. Het opwekken van duurzame energie is van belang, maar simpelweg een akker volgooien met zonnepanelen vinden burgemeester en wethouders onwenselijk. De waarde van een zonnepark wordt ook bepaald door ruimtelijke, ecologische en maatschappelijke meerwaarde. Als voorbeeld van een goede landschappelijke inpassing van een zonnepark noemt Verhaar Solarpark Hengelo in Gelderland. ,,Dat draait niet louter om maximale winst, maar is ook ingericht als een soort park waar mensen kunnen vertoeven.”

Energieplan

De uitgangspunten voor zonneparken is een voorzet op het Energieplan dat volgend jaar volop aan bod komt in de gemeenteraad. Pas dan wordt duidelijk hoeveel zonneparken in Deventer wenselijk en nodig zijn om de doelstelling ‘energieneutraal in 2030' te halen. Volgens Verhaar is het van belang dat de gemeente met deze uitgangspunten komt, omdat regelmatig aanvragen binnenkomen voor zonneparken in het buitengebied. Ook moet volgend jaar meer duidelijkheid komen op welke van de zeven mogelijke locaties nog windmolens geplaatst mogen worden.