Nieuw Papyrus, het nieuwe multifunctionele gebouw midden in de kern van Bathmen, levert het dorp nog steeds stof tot discussie, ook al staat het pand, inclusief de bibliotheek al weer een half jaartje. Het verzet tegen de grootstedelijke bouw was groot. En is niet verstomd. Sterker nog, de naaste buren die in De Posthoorn wonen, hebben nog wel wat veranderingen op hun wensenlijstje staan.

Over het Centrumplan Bathmen wordt al decennia gediscussieerd. Net voordat het dorp met Deventer heringedeeld zou worden lag er een compleet dorpsplan van de architecten Alberts en Van Huut klaar. In hun karakteristieke stijl zou het gehele dorp meegenomen worden. School, Braakhekke en alle faciliteiten ondergebracht in het oude bibliotheek zouden dezelfde uitstraling krijgen.

Dat plan werd teruggedraaid. De Dorpsschool werd wel op die manier verbouwd, maar Braakhekke kreeg een andere architect. En rond de bibliotheek, de Wereldwinkel, de Oudheidkundige Kring Bathmen, het gemeentelijk loket en verder commerciële ruimtes bleef het lang stil. Appartementen erbij was echter de enige manier om het pand rendabel te krijgen. Doordat woningbouw De Marken dat eerder niet mocht, liet de uitvoering van dit deel van het plan ook lang op zich wachten. De Bathmense projectontwikkelaar Bronsvast pakte de handschoen op, maar alleen als er wel woningen bij gerealiseerd konden worden.

Hanny Biemolt, manager van het nabijgelegen Cultuurhuus is er inmiddels aan gewend: ,,Ik vind dat de diversiteit in de bebouwing het totaal best een aardig gezicht geeft. Overigens hoor ik hier van gasten meningen van 'afschuwelijk' tot 'helemaal niet onaardig'.'' Richard Finkers uit Tubbergen, de vaste kaasboer op de kleine Bathmense markt die op het plein voor de nieuwbouw wordt gehouden is ronduit positief over het plein. ,,Het is heel wat ruimer geworden en zo past het goed bij het gebouw. We hebben nu mooi de ruimte en qua parkeren in het centrum is het volgens mij een forse verbetering.’’

Ruud Kroon, voorzitter van de Vereniging van Eigenaren van De Posthoorn, het appartementencomplex tegenover het Nieuw Papyrus-gebouw vindt ook dat de nieuwe inrichting voor het parkeren een verbetering is. Toch heeft hij nog wel een paar aandachtspuntjes. ,,Het is vooral te massaal voor de ruimte op die plek en het staat beslist te dicht op de Schoolstraat'', handhaaft hij zijn standpunt. ,,Mede daardoor hebben wij een conflict met de gemeente Deventer, omdat die ook de laatste twee bomen tussen onze gebouwen in wilde kappen. Daartegen hebben wij officieel bezwaar aangetekend en dat bezwaar loopt nog. De gemeente mag in elk geval nu de bomen niet weghalen, want ze bleken helemaal niet ziek te zijn. Daarnaast hebben we overlast van felle verlichting van een trappenhuis, die ’s nachts heel hinderlijk is. Er is overleg over oplossingen, maar dat ligt moeilijk.’’