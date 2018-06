Nog steeds klachten over parkeren Pikeursbaan Deventer

De gewijzigde parkeersituatie in de binnenstad blijft vooral rond de Pikeursbaan onduidelijkheid zorgen bij parkeerders. Bezoekers klagen over de teksten op de borden en het feit dat parkeerautomaten nog steeds de mogelijkheid tot kort parkeren geven, ook waar alleen lang parkeren is toegestaan. Tom van Lit kreeg daardoor een boete. Hij heeft bezwaar aangetekend en vindt de situatie volledig onduidelijk. ,,Ik heb alles gedaan wat een goede burger moet doen. Er staat alleen dagkaart toegestaan, niet dat kort parkeren daar niet kan. Ook kan je bij de automaat gewoon betalen voor kort parkeren.''

De problemen ontstonden toen de gemeente vorig jaar het parkeren in Deventer veranderde. Daardoor kunnen zowel vergunninghouders als betalende bezoekers terecht op parkeerplekken in de binnenstad. Om betaald parkeren te ontmoedigen op plekken die vooral voor vergunninghouders bedacht zijn, geldt daar een tarief van 25 euro per dag en is per uur betalen niet mogelijk. Deventer is daarvoor verdeeld in parkeerzones, maar de bebording en indeling van zones is daarbij volgens bezoekers niet altijd even duidelijk.