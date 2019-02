Nog veel vraagtekens rond WK tijdrijden in Deventer

Tom Dumoulin die met zijn ploeg Sunweb in Deventer over het asfalt zoeft in de jacht op goud tijdens het WK tijdrijden voor merkenteams. Deventer is, als enige stad, in de race voor dit nieuwe mondiale wielerevenement. Niet alleen in 2020, maar ook in de jaren erna. Het WK, een eendaagse koers onder vlag van wielerunie UCI, moet Deventer meer bekendheid geven en het sportklimaat in de stad een impuls geven. Daar hangt een prijskaartje aan van drie miljoen euro. Per keer. Waaraan de gemeente substantieel meebetaalt.