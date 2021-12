Nog voor kerst eerste 53 vluchtelingen op noodlocatie Deventer: ‘Met man en macht alles klaarmaken’

Terug naar de Deventer hypes van de 18de eeuw: pruiken!

Ze dragen allemaal een pruik, de afgebeelde personen in de expositie in de Deventer bibliotheek . Ze vertegenwoordigen dan ook de periode in de geschiedenis die bekend staat als de pruikentijd. En er zijn nog veel meer wetenswaardigheden over het (Deventer) dagelijks leven van toen. Zoals belasting moeten betalen over je koffie. ,,De achttiende eeuw is gewoon erg leuk.”

21 december