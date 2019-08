Noodkreet Deventenaar Jan Vlug: Waarom moeten sociaal advocaten zoveel werk gratis doen?

Curator: ‘Ontwikke­laar Houtmarkt­school Deventer kan nog in verzet tegen faillisse­ment’

6:00 Voor kopers van appartementen in de voormalige Houtmarktschool in Deventer is een onzekere periode aangebroken. De verbouwing van het monumentale pand aan de voet van de Bergkerk ligt al tijden stil en onduidelijk is wie de verbouwing gaat voortzetten, nu ontwikkelaar Houtmarkt Deventer bv eind juli failliet is verklaard.