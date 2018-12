Noodkreet Deventer Speelgoedbank: ‘Kom speelgoed halen!’

Puzzels gestapeld tot aan het plafond. Geen stap kunnen zetten zonder te kijken of je niet op speelgoed stapt. Zo erg is het bij Stichting Speelgoedbank De Boomhut aan de Dorrestraat in Deventer. En dat aan de vooravond van Sinterklaas. „We kunnen het bijna niet meer kwijt, meer mensen moeten langskomen om spullen te halen. Anders hebben we geen ruimte meer voor nieuw speelgoed”, aldus voorzitter Joke van Welsen.

De voorzitter wijt het overschot aan speelgoed aan de verhuizing van een bedrijfspand naar een locatie in een woonwijk, drie jaar terug. „Voor bezoekers van de Speelgoedbank is anonimiteit belangrijk. Die is hier minder te vinden, de drempel is hier wellicht hoger.” Ondertussen lopen mensen af en aan om puzzels, poppen en auto's te doneren. „Veel mensen denken volgens mij dat hier alleen maar tweedehands spul staat, maar we krijgen ook veel nieuw spul. Verder maken we alles schoon en controleren we of een puzzel compleet is.”

Bij binnenkomst mogen kinderen twee vakken uitkiezen waar speelgoed in staat of ligt. Ze zijn wel verplicht om er een boek bij te nemen en minimaal één puzzel. „We willen kinderen motiveren meer te denken. Laatst hadden we een jongetje van een jaar of negen dat een puzzel van 24 stukjes niet mee wilde nemen omdat die te moeilijk was”, zegt Van Welsen. „Uiteindelijk hebben we hem de puzzel gewoon meegegeven.”