Noodkreet kleinschalige dagbesteding op de politieke agenda

Raadsleden in Deventer en Olst-Wijhe zijn geschrokken van het bericht dat meerdere kleinschalige zorgondernemers overwegen te stoppen met de dagopvang. Eerder deze week berichtte de Stentor dat de tarieven in de twee gemeenten voor 2019 volgens de kleine organisaties te laag zijn om mensen met bijvoorbeeld een burnout of dementie een zinvolle dagbesteding te kunnen geven. De ondernemers denken niet dat ze in 2020 meer geld zullen krijgen.

,,Ik had gehoopt dat ze er met de gemeente wel uit zouden komen”, zegt fractievoorzitter Henrike Nijman-Visscher van de ChristenUnie in Deventer. Ze wil dat kleinschalige zorgondernemers blijven bestaan. ,,Ze bieden ook echt wat. Zo kun je jonge personen niet tussen tientallen ouderen zetten.” Ze wil het nog in december aan de orde stellen in de gemeenteraad.

Caroline Leget van de PvdA wil deze voorzieningen behouden voor de stad, maar vindt dat de ondernemers zelf ook in actie moeten komen. ,,De zorgaanbieders moeten wel inzage kunnen geven in hun kostprijs en blijkbaar lukt dat niet iedereen.” Hennie Eltink van Gemeentebelangen zegt dat de gemeente al veel hulp heeft aangeboden. ,,Er zijn meerdere gesprekken geweest en we hebben ze ondersteuning aangeboden met hun budgettering", zegt ze. ,,De tarieven kunnen voor 2019 niet gewijzigd worden. Dat mag niet.” Ze wil wel kijken wat mogelijk is in 2020 want ze ziet de meerwaarde van de kleinschalige dagbesteding. ,,Dit heeft absoluut onze aandacht.”

Olst-Wijhe

,,Deze lage prijzen zijn inderdaad niet vol te houden”, zegt fractievoorzitter Hans Olthof van de VVD in Olst-Wijhe. ,,Als zorgondernemer loop je een risico, maar er hoort wel een normaal tarief bij. Kleinschaligheid heeft zeker voordelen, maar waar ligt de grens? Bij gemiddeld vier cliënten, of toch bij meer?”