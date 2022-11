Noodkreet van Deventer cultuursector: ‘Dreigend tekort aan werkruimte voor kunstenaars’

Er ligt te veel microplas­tic in de IJssel, maar plasticvan­ger vist het nodige op: ‘Geschrok­ken van resultaat’

Het was een revolutionair plan: in de zomer van 2021 plaatste Ramon Knoester van Clear Rivers een plasticvanger in de IJssel. Wat zijn de resultaten van deze pilot? Er is voor rond de 400 stuks aan macroplastic opgevangen en 4000 stuks aan microplastic. Het rendement van de macroplastic is niet zo hoog, maar van de opgevangen microplastic des te meer.

25 november