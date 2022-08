Noodmaatregel bij Deventer haven, die voorlopig wel open blijft

Schalkhaar en Colmschate maken zich sterk voor Oeganda met kledingac­tie

Ieder voorjaar en najaar houdt Sam’s Kledingactie een aantal speciale landelijke actiedagen, om zo extra veel kleding op te kunnen halen voor het goede doel. Deze keer is gekozen voor hulp aan schoolkinderen en hun ouders in Oeganda zodat zij, wanneer corona voorbij is, weer terug naar school kunnen. Schalkhaar en Colmschate zetten zich ook in voor deze liefdadigheidsactie.

17 augustus