‘Noodopvang’ in coronatijd succesvol in Diepenveen: kinderen van beeldscherm naar sportveld verleiden

Bolink bedacht het idee toen hij, tijdens de eerste lockdown, vrije tijd over had. Als onderwijsassistent in opleiding wilde hij iets doen waarmee hij ouders kan ontlasten. ,,We waren weleens met zestig kinderen en dan kun je hun ouders toch een mooie dienst bezorgen’’, vertelt hij. Het initiatief komt vanuit Mathijs zelf, maar de uitvoering gaat in samenwerking met meerdere partijen, waaronder de sportclub, die voorziet in de locatie.